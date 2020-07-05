Когда европейские страны начнут пускать украинских туристов?
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про закордонні подорожі в умовах коронавірусу!
З одного боку Європа закрита для українців. З іншого боку, все ж є категорії наших співгромадян, які без проблем можуть перетнути кордони, та є країни, куди при бажанні можуть потрапити всі охочі.
Але як взагалі європейські країні вирішують, кого пускати до себе, а кого ні? Хто може полетіти у Варшаву чи Берлін? Де можна відпочити вже цього літа, а куди краще не летіти?
Про все це ми говоримо з редактором "Європейської правди" Сергієм Сидоренком.
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З подкасту ви дізнаєтесь:
- Як країни ЄС вирішують, кого пускати, а кого ні?
- Хто з українців може полетіти у Європу вже зараз?
- Які країни чекають на українських туристів?
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Кляті питання
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