Когда европейские страны начнут пускать украинских туристов?

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Федор Попадюк
Воскресенье, 5 июля 2020, 14:02

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо про закордонні подорожі в умовах коронавірусу!

З одного боку Європа закрита для українців. З іншого боку, все ж є категорії наших співгромадян, які без проблем можуть перетнути кордони, та є країни, куди при бажанні можуть потрапити всі охочі.

Але як взагалі європейські країні вирішують, кого пускати до себе, а кого ні? Хто може полетіти у Варшаву чи Берлін? Де можна відпочити вже цього літа, а куди краще не летіти?

Про все це ми говоримо з редактором "Європейської правди" Сергієм Сидоренком.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercastАБУК. 

З подкасту ви дізнаєтесь: 

  • Як країни ЄС вирішують, кого пускати, а кого ні? 
  • Хто з українців може полетіти у Європу вже зараз? 
  • Які країни чекають на українських туристів?

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":  

Темы: коронавирус
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Кляті питання

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