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Кляті питання

"Регулирование цен - это самое простое, что можно сделать". Говорим с экономистом о госрегулировании

Федор Попадюк, Анна Хивренко — Воскресенье, 6 июня 2021, 18:03

Декілька тижнів тому, на засіданні 14 травня Кабінет міністрів вирішив встановити тимчасове державне регулювання цін на пальне. Ще раніше уряд вже запроваджував регулювання ціни на газ для населення. 

Як перший, так і другий крок влада пояснила суттєвим зростанням цін та "надзвичайно складною ситуацією з карантинними обмеженнями", через яку українці "не мають можливості заробляти додатковий дохід". 

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з віце-президенткою Київської школи економіки з економічної освіти Олесею Верченко про державне регулювання, його потенційні загрози для економіки та альтернативні способи боротьби зі зростанням цін.

Що у подкасті? 

  • Як працює державне регулювання?
  • Які є форми державного регулювання?
  • До яких наслідків воно може призвести?
  • Чому держрегулювання – це просте рішення складних проблем? 
  • І що треба робити, щоб боротися з причинами, а не з наслідками?

Більше епізодів подкасту Кляті питання за посиланням

Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У першому епізоді ми розповідаємо про те, які види шахрайств бувають у інтернеті та як від них вберегтись: 

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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"Регулирование цен - это самое простое, что можно сделать". Говорим с экономистом о госрегулировании
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