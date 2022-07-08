Оккупация Лисичанская, "оперативная пауза", уничтожение складов российских войск - главное о войне на этой неделе
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
- Чому окупація Лисичанська відбулась так швидко?
- Чи можна говорити про оперативну паузу?
- На яких напрямках будуть йти активні бойові дії?
- Як відбувалось знищення складів російських військ?
- Як Росія намагається завадити постачанню зброї для України від західних партнерів?
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Кляті питання
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