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Кляті питання

Победа Украины в войне с РФ для Китая может быть наиболее негативным сценарием — Юрий Пойта

Федор Попадюк, Юрий Пойта — Среда, 3 августа 2022, 13:03

Позицію Китаю у війні України з Росією важко назвати однозначною. З одного боку, КНР визнає Україну в її міжнародно визнаних кордонах, висловлює слова підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, та утримується від прямої військової допомоги Росії.

Але разом з тим, голосує проти українських резолюцій в Генасамблеї ООН, не засуджує агресивні дії Росії проти України, розповсюджує російську пропаганду та посилює стратегічне партнерство з Москвою.

При цьому глобальні наслідки війни негативно впливають і на Китай, який, маючи вагомий вплив на РФ, міг би вплинути на РФ, допомігши деескалації конфлікту.

Якою є позиція Китаю що до війни між Україною та Росією? Чи міг би Китай вплинути на РФ ? Чому Китай зараз активно вивчає досвід російсько-української війни? І чому перемога України для Китаю може бути найбільш негативним сценарієм?

Про все це говоримо у новому епізоді подкасту "Кляті питання" з керівником секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрієм Пойтою.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Важливо: Цей епізод записувався до того, як спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирішила відправитись в азійське турне та завітати на Тайвань, спровокувавши нову кризу американо-китайських відносин.

Таймкоди:

2:03 — Як можна було охарактеризувати стосунки між Україною та КНР до початку повномасштабної війни з Росією, чому Китай так мало інвестував в Україну та чому Китай хотів отримати доступ до військових технологій та продукції ОПК?

8:50 — Як розвивалось військово-технічне співробітництво між Україною та Китаєм?

12:44 — "Спроба Китаю отримати доступ до "Мотор-Січі стала однією з загроз для національної безпеки України"

13:44 — Чому Китай зацікавлений в інвестиціях в корупційному середовищі?

15:24 — Чи знав лідер КНР Сі Цзіньпін про плани Росії напасти на Україну?

20:36 — Наскільки по Китаю б’є російсько-українська війна?

24:16 — Чому китайські аналітики переконуються, що Росія зробила помилку, напавши на Україну?

25:25 — Що таке "проросійска нейтральність" Китаю та у чому вона проявляється?

30:47 — Чи може змінитись підтримка Китаю Росії, чи України в залежності від того, як буде змінюватись ситуація на полі бою?

35:00 — Чому перемога України — найнегативніший сценарій для Китаю?

36:57 — Як Китай готується до військової операції проти Тайваню?

38:20 — Чи може Китай колись напасти на Росію?

48:50 — Чи може Китай зайняти сторону України?

53:10 — Які виклики та загрози Китай може нести для України?

56:38 — Чи може лідер КНР Сі Цзіньпін попросити Путіна зупинити війну?

Слухайте також подкаст "Євродонбас: Німецька спадщина":

 

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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