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Кляті питання

Пески и Авдеевка показатель того, что оперативная пауза завершилась — главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 6 августа 2022, 18:53

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про наступне:

00:29 — Теракт в Оленівці: Що відомо про розслідування цього теракту?

6:21 — Можлива причетність до теракту в Оленівці ЧВК "Вагнер"

9:18 — Чому Росія говорить про мирні переговори?

11:40 — Що відбувається на Донбасі і як там змінився фронт за тиждень?

16:45 — З кого складаються армії так званих "ЛНР" та "ДНР"?

18:30 — Чи можна констатувати що оперативна пауза точно все?

20:16 — Які новини на Ізюмському напрямку?

21:48 — Яка ситуація на півдні та як російські війська намагаються перехопити ініціативу?

28:00 — Росіяни перекинули війська з Донбасу на Херсон та на Запорізьку область. Що може відбуватись далі, 3 варіанти розвитку подій.

30:20 — Чому росіяни так сильно кошмарять Миколаїв?

32:30 — Чому росіяни використовують С300 для наземних ударів?

38:00 — Чи можуть росіяни зашкодити високоточним ударам по Антонівському мосту?

39:34 — Що там з іранськими безпілотниками?

45:25 — Що там Білорусь?

Більше епізодів подкасту: 

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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