Контрнаступление ВСУ, иранские беспилотники, проблемы мобилизации в РФ – главное о войне за неделю
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти
Цього тижня обговорюємо результати контрнаступу на Херсонщині та Донбасі, про те, як проходить російська мобілізація та з якими проблемами вона стикається, про іранські безпілотники та їхні характеристики та про Білорусь.
Важливо: цей подкаст записувався до вибуху Кримського мосту, тому нашу радість що до цієї події ви почуєте тільки у наступному епізоді.
Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з американським генералом Веслі Кларком:
Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, інші платформи
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах