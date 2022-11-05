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Кляті питання

Каким образом погода влияет на ход боевых действий? – Главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 5 ноября 2022, 17:00

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня говоримо про "бавовну" у севастопольському порту та її наслідки для російського флоту, про нові обстріли критичної інфраструктури, ситуацію на фронтах, про те, як погода впливає на хід бойових дій та про Білорусь.

Слухайте також подкаст "(не)Безпечна країна": 

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Каким образом погода влияет на ход боевых действий? – Главное о войне за неделю
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