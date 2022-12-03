Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Кляті питання

Что происходит под Бахмутом? Главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 3 декабря 2022, 14:53

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Цього тижня обговорюємо можливі ракетні обстріли, відліт російських МіГів з території Білорусі, ситуацію на фронтах, особливо навколо Бахмуту та можливі ризики нового нападу з боку Білорусі.

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Что происходит под Бахмутом? Главное о войне за неделю
3 декабря 2022, 14:53 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Довженко-Центр обнажил управленческие проблемы государства
29 ноября 2022, 16:18
Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам. Аудиоверсия
27 ноября 2022, 19:18 — Севгиль Мусаева, Роман Романюк, Роман Кравец
Блекаут, обстрелы Херсона, возможные провокации РФ с химическим оружием — главное о войне за неделю
25 ноября 2022, 20:42 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Ичня. Громада, которую не сломала оккупация
21 ноября 2022, 17:55
Все подкасты...
Каналы
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
(не)Безпечна Країна
4 эпизода
Кляті питання
138 эпизодов
УП. Вголос
9 эпизодов
Один одному
20 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
У тіні
1 эпизод
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Я не встигаю!
13 эпизодов
Ок и шо?
74 эпизода
Ранкова доза
13 эпизодов
Температура — нормальная!
55 эпизодов
Культура всего
54 эпизода
Украина после карантина
13 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов