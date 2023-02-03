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Кляті питання

Повестки, подготовка к новому наступлению русских, ситуация на востоке, снаряды GLSDB – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 3 февраля 2023, 21:13

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

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У новому епізоді подкасту, обговорюємо збільшення кількості повісток, які отримують українці, підготовку росіян до нового наступу, ситуацію навколо Бахмуту, Вугледару та в Запорізькій області, яку небезпеку становить ПКВ "Вагнер" нашим збройним силам, а також розповідаємо про далекобійні снаряди GLSDB.

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Повестки, подготовка к новому наступлению русских, ситуация на востоке, снаряды GLSDB – главное о войне за неделю
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