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Кляті питання

Трудная ситуация под Бахмутом, "украинская ДРГ" в Брянской области, снарядный голод россиян - главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 3 марта 2023, 12:10

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді обговорюємо важку ситуацію під Бахмутом та загалом ситуацію на фронтах, вчергове згадуємо тему снарядного голоду у росіян та намагаємося зрозуміти що це за ДРГ у Брянській області. А також говоримо про українські безпілотники в Московській області та про навчання українських військових у Британії.

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Кляті питання

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Трудная ситуация под Бахмутом, "украинская ДРГ" в Брянской области, снарядный голод россиян - главное о войне за неделю
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