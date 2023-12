Как РФ похищает украинских детей и почему политика депортации украинцев спланирована? Говорим в подкасте

З початку повномасштабного вторгнення, Росія систематично і планомірно викрадає українських дітей. Система, яку створили росіяни, направлена на те, щоб розчинити якомога більше дітей в російському суспільстві, перетворивши їх на росіян.

За даними Офісу генпрокурора, росіяни вивезли до РФ та окупованого Криму щонайменше 19 тисяч українських дітей. Але це тільки офіційні дані — якщо вірити не офіційним, то цифра може доходити до 744 тисяч.

При цьому, в Україну, станом на кінець травня, змогли повернути усього одну 371 дитину.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання", говоримо про депортацію українських дітей, про те, як влаштована система викрадення українських дітей, хто з росіян за це відповідає та чи можливо повернути більше дітей в Україну.

На ці теми ми поговорили з Анастасією Марушевською, засновниця проєкту Where Are Our People, спрямованого на викриття російської політики примусових депортацій українців, Владиславом Гавриловим — істориком та дослідником теми російських депортацій, а також з журналісткою Вікторією Рощиною, яка писала великий матеріал про викрадення дітей, який ви можете прочитати на УП за посиланням.