Подрыв Каховской ГЭС, что происходит в Херсоне, активизация Запорожского фронта — главное о войне за неделю

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про відчуття Євгена Будерацького від побаченого у Херсоні після катастрофи на Каховській ГЕС, про різні версії щодо руйнації Каховської ГЕС та чому версія підриву росіянами найімовірніша, а також про початок контрнаступу та активізацію Запорізького напрямку.