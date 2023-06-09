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Кляті питання

Подрыв Каховской ГЭС, что происходит в Херсоне, активизация Запорожского фронта — главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 9 июня 2023, 23:51

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про відчуття Євгена Будерацького від побаченого у Херсоні після катастрофи на Каховській ГЕС, про різні версії щодо руйнації Каховської ГЕС та чому версія підриву росіянами найімовірніша, а також про початок контрнаступу та активізацію Запорізького напрямку. 

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Кляті питання

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Подрыв Каховской ГЭС, что происходит в Херсоне, активизация Запорожского фронта — главное о войне за неделю
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