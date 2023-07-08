500 дней войны, продвижение под Бахмутом, оружие от Болгарии и Чехии – главное о войне за неделю
— Суббота, 8 июля 2023, 10:22
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах. У новому епізоді говоримо про:
- 500 днів з моменту повномасштабного вторгнення;
- Про ситуацію під Бахмутом
- Про те що відбувається на півдні
- Про те, чому Росія шантажує вибухом на ЗАЕС
- Про нові ракетні обстріли
- Про візит Зеленського в Болгарію та Чехію та про зброю, яку Україна може отримати від цих країн
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Кляті питання
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