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Кляті питання

Дроны в Крыму, Новороссийске и Москве, подрыв Чонгарского моста и провокации "Вагнера" в Беларуси – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 4 августа 2023, 17:38

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах. У новому епізоді говоримо про:

  • Атаку надводними дронами російського десантного корабля "Оленегорский горняк";
  • Дрони над Москвою;
  • Важливість пошкодження залізничних гілок на Чонгарському мосту;
  • Ситуацію на фронтах;
  • ПВК "Вагнер" в Білорусі
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Дроны в Крыму, Новороссийске и Москве, подрыв Чонгарского моста и провокации "Вагнера" в Беларуси – главное о войне за неделю
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