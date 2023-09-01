Война на Черном море. Как изменился Черноморский флот России с начала большой войны
Сьогодні у спецвипуск "Клятих питань" завітав Андрій Риженко. Експерт розповів Євгену Будерацькому про значення крейсеру "Москва", найважливіші цілі у Чорному морі та як змінився ЧФ РФ з початку війни.
У новому епізоді говоримо про:
- Як Росія готувала ЧФ до війни після 2014 року?
- Що змінило затоплення "Москви"?
- Як морські дрони змінили конфігурацію ЧФ РФ?
- Якими є цілі №1 для України серед флоту Росії?
- В чому важливість Зміїного та "вишок Бойка"?
А також про російську блокаду українських портів, обшук турецького судна росіянами і створення бригади морських дронів-камікадзе.
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах