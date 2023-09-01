Война на Черном море. Как изменился Черноморский флот России с начала большой войны

Сьогодні у спецвипуск "Клятих питань" завітав Андрій Риженко. Експерт розповів Євгену Будерацькому про значення крейсеру "Москва", найважливіші цілі у Чорному морі та як змінився ЧФ РФ з початку війни.

У новому епізоді говоримо про:

Як Росія готувала ЧФ до війни після 2014 року?

Що змінило затоплення "Москви"?

Як морські дрони змінили конфігурацію ЧФ РФ?

Якими є цілі №1 для України серед флоту Росії?

В чому важливість Зміїного та "вишок Бойка"?

А також про російську блокаду українських портів, обшук турецького судна росіянами і створення бригади морських дронів-камікадзе.