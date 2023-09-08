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Кляті питання

Вызовы для Умерова, фланговые риски для наступления и "приветы" Эрдогану от Путина - главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 8 сентября 2023, 21:07

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про: 

  • Відставку Олексія Рєзнікова з посади міністра оборони та призначення на цю посаду Рустема Умєрова;
  • Ситуацію на фронтах, намагання ЗСУ розширити фланги та контрнаступ восени
  • Обстріли ракетами та "шахедами та про спроби Росією знищення української портової інфраструктури під час зустрічі Путіна з Ердоганом;
  • Зброю та допомогу від США
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Вызовы для Умерова, фланговые риски для наступления и "приветы" Эрдогану от Путина - главное о войне за неделю
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