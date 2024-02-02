Обновленный законопроект о мобилизации, снарядном голоде и GLSDB от США — главное о войне за неделю

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді ми говоримо про:

Нову версію закону про мобілізацію;

Ситуацію на фронті;

Критичні проблеми з боєприпасами;

Можливі поставки GLSDB від США.

Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Цього тижня починаємо збір на FPV-дрони. Мета: 30 тисяч. Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/9MbzHZfPFX