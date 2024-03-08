Стабилизация возле Авдеевки, "Сергей Котов" на дне и А-50 без двигателей - главное о войне за неделю
— Пятница, 8 марта 2024, 14:02
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді ми говоримо про:
- Удар по Одесі під час візиту Зеленського та грецького прем’єр-міністра;
- Стабілізацію лінії оборони на Авдіївському напрямку;
- тиск росіян на Часів Яр;
- Потоплення російського корабля "Сергєй Котов";
- Втрату РСЗВ HIMARS
- Снаряди від Чехії
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Кляті питання
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