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Кляті питання

Стабилизация возле Авдеевки, "Сергей Котов" на дне и А-50 без двигателей - главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 8 марта 2024, 14:02

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді ми говоримо про:

  • Удар по Одесі під час візиту Зеленського та грецького прем’єр-міністра;
  • Стабілізацію лінії оборони на Авдіївському напрямку;
  • тиск росіян на Часів Яр;
  • Потоплення російського корабля "Сергєй Котов";
  • Втрату РСЗВ HIMARS
  • Снаряди від Чехії
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Стабилизация возле Авдеевки, "Сергей Котов" на дне и А-50 без двигателей - главное о войне за неделю
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