Освобождение острова Нестрига, российская ТОС "Дракон" и химическое оружие – главное о войне за неделю
— Пятница, 3 мая 2024, 22:24
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Звільнення українськими силами острова Нестрига на Херсонщині
- Наступ росіян та нові ризики
- Використання Росією хіміної зброї
- Новий російський ТОС "Дракон"
- Можливе застосування збройними силами України ATACMS
- Удари по російським НПЗ
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Кляті питання
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