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Кляті питання

Освобождение острова Нестрига, российская ТОС "Дракон" и химическое оружие – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 3 мая 2024, 22:24

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Звільнення українськими силами острова Нестрига на Херсонщині
  • Наступ росіян та нові ризики
  • Використання Росією хіміної зброї
  • Новий російський ТОС "Дракон"
  • Можливе застосування збройними силами України ATACMS
  • Удари по російським НПЗ
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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