"Нептуны" по Кубани, шведский Saab и снаряды от Чехии – главное о войне за неделю
— Суббота, 1 июня 2024, 13:18
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Удари "Нептунами" по Краснодарському краю та паромним переправам;
- Ситуацію на фронтах;
- Дозвіл на удари по Белгородській області;
- Російські загоризонтні станції та удари по ним;
- Літаки ASC 890, Saab 340 від Швеції;
- Іранські авіабомби Qaem-5;
- Снаряди та чеську ініціативу.
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Кляті питання
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