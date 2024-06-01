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Кляті питання

"Нептуны" по Кубани, шведский Saab и снаряды от Чехии – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Суббота, 1 июня 2024, 13:18

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Удари "Нептунами" по Краснодарському краю та паромним переправам;
  • Ситуацію на фронтах;
  • Дозвіл на удари по Белгородській області;
  • Російські загоризонтні станції та удари по ним;
  • Літаки ASC 890, Saab 340 від Швеції;
  • Іранські авіабомби Qaem-5;
  • Снаряди та чеську ініціативу.
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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"Нептуны" по Кубани, шведский Saab и снаряды от Чехии – главное о войне за неделю
1 июня 2024, 13:18 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
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