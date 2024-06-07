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Кляті питання

Удары по Белгородщине, контрбатарейная борьба и "Гепард" из Иордании – главное о войне через неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 7 июня 2024, 17:17

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Удари західною зброєю по території Росії;
  • Ситуацію на фронтах; 
  • Контрбатарейну боротьбу; 
  • Російську ТОС-3 "Дракон";
  • САУ "Гепард" для України
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Удары по Белгородщине, контрбатарейная борьба и "Гепард" из Иордании – главное о войне через неделю
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