Курская операция, продвижение россиян на Покровск и последствия удара по "Морозовску” — главное о войне за неделю

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

Операцію ЗСУ в Курській області;

Ситуацію на Покровському та Торецькому напрямках;

Наслідки удару по аеродрому "Морозовськ";

Перше збиття російського гвинтокрила FPV-дроном

Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Зараз ми збираємо на комплектуючі для FPV для 55 ОАБр. Мета збору — 61 тисяча гривень.