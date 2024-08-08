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Кляті питання

Курская операция, продвижение россиян на Покровск и последствия удара по "Морозовску” — главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 8 августа 2024, 15:21

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Операцію ЗСУ в Курській області;
  • Ситуацію на Покровському та Торецькому напрямках;
  • Наслідки удару по аеродрому "Морозовськ";
  • Перше збиття російського гвинтокрила FPV-дроном

Ми створили у Монобанку банку "Клятих питань" щоб перетворювати ваші маленькі одиничні донати в великі колективні суми. Зараз ми збираємо на комплектуючі для FPV для 55 ОАБр. Мета збору — 61 тисяча гривень.

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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