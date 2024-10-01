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Кляті питання

Проблема СЗЧ: Командир разведвзвода Крым о причинах этого явления и мотивации бойцов

Федор Попадюк — Вторник, 1 октября 2024, 17:04

21 вересня військовий 56-ї бригади Сергій Гнезділов написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію громадянського суспільства, думки з цього приводу розділились. Але разом з тим у суспільстві знову почали обговорювати тему СЗЧ.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" проблему СЗЧ обговорюємо з командиром розвідувального взводу 28 ОмБР Валідом Ю. з позивним Крим. З ним ми говоримо про те, чому військові йдуть у СЗЧ та що робити, щоб випадків самовільного залишення частини було менше.

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Проблема СЗЧ: Командир разведвзвода Крым о причинах этого явления и мотивации бойцов
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