Проблема СЗЧ: Командир разведвзвода Крым о причинах этого явления и мотивации бойцов

21 вересня військовий 56-ї бригади Сергій Гнезділов написав у Facebook, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих. Цей вчинок викликав неоднозначну реакцію громадянського суспільства, думки з цього приводу розділились. Але разом з тим у суспільстві знову почали обговорювати тему СЗЧ.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" проблему СЗЧ обговорюємо з командиром розвідувального взводу 28 ОмБР Валідом Ю. з позивним Крим. З ним ми говоримо про те, чому військові йдуть у СЗЧ та що робити, щоб випадків самовільного залишення частини було менше.