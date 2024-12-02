Зачем нужна декриминализация порно? Объясняет нардеп Ярослав Железняк
Кілька тижнів тому у Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно.
Кілька десятків депутатів внесли законопроєкт, яким пропонується скасувати кримінальне покарання за зйомку та розповсюдження відео інтимного характеру.
"Це – "декриміналізація порно". Ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та розповсюдження відео інтимного характеру не кидали у в'язницю на 3-5 років. Сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами", - писав у своєму каналі один з ініціаторів законопроєкту, депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Ми поговорили з Железняком про цей законопроєкт та про те, навіщо він потрібен.
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах