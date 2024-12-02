Зачем нужна декриминализация порно? Объясняет нардеп Ярослав Железняк

Кілька тижнів тому у Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно.

Кілька десятків депутатів внесли законопроєкт, яким пропонується скасувати кримінальне покарання за зйомку та розповсюдження відео інтимного характеру.

"Це – "декриміналізація порно". Ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та розповсюдження відео інтимного характеру не кидали у в'язницю на 3-5 років. Сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми теж лишаються кримінальними злочинами", - писав у своєму каналі один з ініціаторів законопроєкту, депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Ми поговорили з Железняком про цей законопроєкт та про те, навіщо він потрібен.