Напряжение возле Херсона, Россия хочет больше ракет, Украина – больше ПВО. Главное о войне за неделю
— Пятница, 6 декабря 2024, 17:23
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим о:
- Ситуацию на фронтах, вокруг Великой Новоселки, Курахово и Часового Яра;
- Информацию о том, что россияне пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона;
- Назначение нового главы Сухопутных войск;
- О потребностях Украины в ПВО и планах россиян увеличить производство баллистических ракет;
- Новых разговорах об иностранных войсках в Украине
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Кляті питання
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