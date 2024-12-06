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Кляті питання

Напряжение возле Херсона, Россия хочет больше ракет, Украина – больше ПВО. Главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 6 декабря 2024, 17:23

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим о:

  • Ситуацию на фронтах, вокруг Великой Новоселки, Курахово и Часового Яра;
  • Информацию о том, что россияне пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона;
  • Назначение нового главы Сухопутных войск;
  • О потребностях Украины в ПВО и планах россиян увеличить производство баллистических ракет;
  • Новых разговорах об иностранных войсках в Украине
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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Напряжение возле Херсона, Россия хочет больше ракет, Украина – больше ПВО. Главное о войне за неделю
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