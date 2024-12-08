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Кляті питання

Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

Федор Попадюк — Воскресенье, 8 декабря 2024, 18:44

Уже неделю мы наблюдаем за новым этапом гражданской войны в Сирии. Повстанцы, начав большое наступление на силы Башара Асада, смогли за несколько дней занять один из крупнейших сирийских городов Алеппо, Хаму и приблизились к Хомсу. А позже, дошли до Дамаска и сообщили о падении режима Башира Асада.

В новом эпизоде подкаста "Клятые вопросы" говорим о Сирии: почему возобновление боевых действий началось именно сейчас, из кого состоит армия повстанцев, будет ли Россия защищать режим Асада до конца и важно ли для украинцев то, что происходит в Сирии.

Гость эпизода - Владимир Джиджора, Временный поверенный в делах Украины в Сирийской Арабской Республике 2014 - 2016 гг.

Важно: этот эпизод записывался 6 декабря. Несмотря на то, что на момент записи режим Асада еще не пал, подкаст все равно дает ответы на многие вопросы о том, что происходило в Сирии последние годы, последнюю неделю и что может происходить после смены режима.

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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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