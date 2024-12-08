Что происходило в Сирии до падения режима Асада?
Уже неделю мы наблюдаем за новым этапом гражданской войны в Сирии. Повстанцы, начав большое наступление на силы Башара Асада, смогли за несколько дней занять один из крупнейших сирийских городов Алеппо, Хаму и приблизились к Хомсу. А позже, дошли до Дамаска и сообщили о падении режима Башира Асада.
В новом эпизоде подкаста "Клятые вопросы" говорим о Сирии: почему возобновление боевых действий началось именно сейчас, из кого состоит армия повстанцев, будет ли Россия защищать режим Асада до конца и важно ли для украинцев то, что происходит в Сирии.
Гость эпизода - Владимир Джиджора, Временный поверенный в делах Украины в Сирийской Арабской Республике 2014 - 2016 гг.
Важно: этот эпизод записывался 6 декабря. Несмотря на то, что на момент записи режим Асада еще не пал, подкаст все равно дает ответы на многие вопросы о том, что происходило в Сирии последние годы, последнюю неделю и что может происходить после смены режима.
Кляті питання
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