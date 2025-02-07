ВСУ переходит на Корпуса, внимание на Купянск и нападения на ТЦК – главное о войне за неделю
— Пятница, 7 февраля 2025, 17:58
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим про:
- Ситуацию на фронтах, создание россиянами плацдарма на правом берегу реки Оскол;
- Уменьшение интенсивности боевых действий и возможные причины этого;
- Переход на корпусную систему;
- Недостаток людей в пехоте и перевод туда специалистов из других родов войск;
- Волну нападений на ТЦК
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Кляті питання
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