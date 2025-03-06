ВСУ без разведки и ПВО без Patriot: Сможет ли Европа заменить США?
— Четверг, 6 марта 2025, 19:18
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим о:
- Приостановке военной помощи и разведданных со стороны США;
- Проблемах с быстрой заменой американской помощи европейской;
- Ситуации на фронтах и контратакующих действиях ВСУ
- Тяжелой ситуации на Курщине и проблемах с логистикой
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Кляті питання
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