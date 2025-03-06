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Кляті питання

ВСУ без разведки и ПВО без Patriot: Сможет ли Европа заменить США?

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Четверг, 6 марта 2025, 19:18

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим о:

  • Приостановке военной помощи и разведданных со стороны США;
  • Проблемах с быстрой заменой американской помощи европейской;
  • Ситуации на фронтах и контратакующих действиях ВСУ
  • Тяжелой ситуации на Курщине и проблемах с логистикой
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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