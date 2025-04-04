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Кляті питання

РФ теряет танки, рекорд "Шахедов", США обиделись за "Москву" – главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 4 апреля 2025, 15:08

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим про:

  • Уменьшение количества атак "Шахедами" и увеличение количества обстрелов КАБами прифронтовых городов;
  • Увеличение количества штурмовых действий для захвата россиянами одного квадратного километра украинских территорий;
  • Истощение российского танкового резерва;
  • Данные, что приведены в новой публикации The New-York Times о скрытой роли Америки в украинских военных операциях против российских войск.
  • Генерала Дэна Кейна, которого номинировали на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов США
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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