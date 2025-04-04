РФ теряет танки, рекорд "Шахедов", США обиделись за "Москву" – главное о войне за неделю
— Пятница, 4 апреля 2025, 15:08
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим про:
- Уменьшение количества атак "Шахедами" и увеличение количества обстрелов КАБами прифронтовых городов;
- Увеличение количества штурмовых действий для захвата россиянами одного квадратного километра украинских территорий;
- Истощение российского танкового резерва;
- Данные, что приведены в новой публикации The New-York Times о скрытой роли Америки в украинских военных операциях против российских войск.
- Генерала Дэна Кейна, которого номинировали на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов США
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Кляті питання
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