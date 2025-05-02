Ложь Путина о Курщине, штурмы на мотоциклах и "братская могила" для корейцев – главное о войне за неделю
— Пятница, 2 мая 2025, 13:16
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим про:
- Ситуацию на фронтах и о том, почему россияне активно использует мотоциклы;
- Присутствие ВСУ на Курщине;
- То, зачем Путину перемирие на 9 мая;
- Проблемы "коалиции желающих" с поиском военных для "сил сдерживания"
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Кляті питання
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