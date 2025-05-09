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Кляті питання

ВСУ в Теткино, удары во время "перемирия" и риски индо-пакистанского конфликта - главное о войне за неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 9 мая 2025, 09:21

Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.

В новом эпизоде говорим про:

  • Путинское "перемирие" которого так и не состоялось;
  • Удары по российским заводам;
  • ВСУ в Теткино и причинах этого наступления;
  • Общую ситуацию на фронте;
  • Как война между Индией и Пакистаном может повлиять на Украину и на поставки снарядов
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Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

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ВСУ в Теткино, удары во время "перемирия" и риски индо-пакистанского конфликта - главное о войне за неделю
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