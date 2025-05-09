ВСУ в Теткино, удары во время "перемирия" и риски индо-пакистанского конфликта - главное о войне за неделю
— Пятница, 9 мая 2025, 09:21
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим про:
- Путинское "перемирие" которого так и не состоялось;
- Удары по российским заводам;
- ВСУ в Теткино и причинах этого наступления;
- Общую ситуацию на фронте;
- Как война между Индией и Пакистаном может повлиять на Украину и на поставки снарядов
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Кляті питання
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