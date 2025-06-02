"Польский Трамп" Кароль Навроцкий победил на президентских выборах. Чего ждать Украине? Объясняет Андрей Дещица

На выборах в Польше победил представитель оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, который лишь на 0,6% опередил мэра Варшавы Рафал Тшасковского.

Навроцкий в предвыборной кампании активно выступал против вступления Украины в НАТО, говорил о сокращении социальной помощи украинцам в Польше и спекулировал на теме Волынской трагедии.

Евгений Будерацкий обсудил с бывшим послом Украины в Польше Андреем Дещицей президентские выборы в Польше. Правда ли, что Кароль Навроцкий – это "польский Трамп", сознательно ли он использует антиукраинскую риторику и чего ожидать украинцам в Польше, слушайте и смотрите в подкасте "Кляті питання".