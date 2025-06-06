СБУ разваливает российскую авиацию, РФ наращивает запасы ракет и терроризирует Сумскую область – главное о войне за неделю
— Пятница, 6 июня 2025, 19:31
В новом эпизоде подкаста "Кляті питання" говорим про:
- Операцию СБУ "Паутина" по уничтожению стратегической российской авиации, последствиях этой операции и о том, насколько уменьшился воздушный потенциал врага;
- Наращивание производства российских ракет;
- Подрыв опоры Керченского моста и о том, почему от этого моста зависит снабжение оккупационных войск с юга;
- Ситуацию на фронтах и давление на Сумскую область;
- Новые назначения в ВСУ.
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Кляті питання
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