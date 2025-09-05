Карты Герасимова, осеннее наступление РФ и парад в Китае – главное о войне за неделю
— Пятница, 5 сентября 2025, 16:53
Каждую неделю автор подкаста "Кляті питання" Федор Попадюк расспрашивает заместителя главного редактора "Украинской правды" Евгения Будерацкого о последних важных событиях полномасштабной войны с Россией и ситуации на фронтах.
В новом эпизоде говорим о:
- Карты начальника российского генштаба Валерия Герасимова, на которых захвачено больше украинских территорий, чем есть на самом деле;
- Результаты весенне-летнего наступления россиян и перспективы осеннего;
- Контрнаступательные действия украинских вооруженных сил;
- Технику, которую Китай показал на параде
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Кляті питання
Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.
Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах