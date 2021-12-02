На основе отрицательного ПЦР-теста из лаборатории "Новая диагностика" можно сгенерировать COVID-сертификат в Дии
COVID-сертификат можно подтянуть в приложении Дия на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного в лаборатории "Новая диагностика". Тест стоит 599 грн и действует 72 часа с момента сдачи.
Как создать COVID-сертификат?
- Авторизуйтесь в Дии удобным способом или установите его из App Store, Google Play, AppGallery или по ссылке go.diia.app;
- На главном экране нажмите кнопку "Добавить COVID-сертификат" или в услугах выберите "COVID-сертификат" и нажмите "Начать";
- Среди типов сертификатов выберите COVID-сертификат на основании ПЦР-теста;
- Согласуйте передачу медицинских данных и нажмите "Получить сертификат", без этой информации сертификат не появится в приложении
После этого сертификат станет рядом с другими цифровыми документами. Данные защищены и автоматически подтянутся. Процесс займет несколько минут. Все быстро и удобно.
Важно: во избежание очередей запишитесь на ПЦР-тестирование через горячую линию 0−800−312−112 (круглосуточно, звонки в пределах Украины бесплатные).
Отделения лаборатории "Новая Диагностика" круглосуточные и доступны в городах: Киев, Белая Церковь, Вишневое, Винница, Днепр, Житомир, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон и Яремче.
Адреса отделений и график работы уточняйте по телефону 0−800−312−112 (круглосуточно, звонки в пределах Украины бесплатные) или смотрите на сайте.
Лицензия МЗ Украины №АЭ-638144.