На основе отрицательного ПЦР-теста из лаборатории "Новая диагностика" можно сгенерировать COVID-сертификат в Дии

COVID-сертификат можно подтянуть в приложении Дия на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного в лаборатории "Новая диагностика". Тест стоит 599 грн и действует 72 часа с момента сдачи.

Подробности по ссылке.

Как создать COVID-сертификат?

Авторизуйтесь в Дии удобным способом или установите его из App Store, Google Play, AppGallery или по ссылке go.diia.app;

На главном экране нажмите кнопку "Добавить COVID-сертификат" или в услугах выберите "COVID-сертификат" и нажмите "Начать";

Среди типов сертификатов выберите COVID-сертификат на основании ПЦР-теста;

Согласуйте передачу медицинских данных и нажмите "Получить сертификат", без этой информации сертификат не появится в приложении

После этого сертификат станет рядом с другими цифровыми документами. Данные защищены и автоматически подтянутся. Процесс займет несколько минут. Все быстро и удобно.

unsplash

unsplash

Важно: во избежание очередей запишитесь на ПЦР-тестирование через горячую линию 0−800−312−112 (круглосуточно, звонки в пределах Украины бесплатные).

Отделения лаборатории "Новая Диагностика" круглосуточные и доступны в городах: Киев, Белая Церковь, Вишневое, Винница, Днепр, Житомир, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон и Яремче.

Адреса отделений и график работы уточняйте по телефону 0−800−312−112 (круглосуточно, звонки в пределах Украины бесплатные) или смотрите на сайте.

Лицензия МЗ Украины №АЭ-638144.