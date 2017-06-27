Вбивство командира спецназу ГУР. Подробиці

Керівник спецназу розвідки, учасник спецоперацій АТО Максим Шаповал вбитий напередодні святкування дня військової частини, яку він очолював. Основа версія колег – помста.

У вівторок , 27 червня о 8:15 ранку в Солом'янському районі стався вибух "Мерседеса". За кермом був командир спецназу Головного управління розвідки – полковник Максим Шаповал. Від потужного вибуху він загинув на місці.

Розслідування справи передано до військової прокуратури та кваліфіковано як "теракт". Ввечері в Адміністрації президента було проведено екстрену нараду усіх правоохоронців за участі секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Спецназ ГУР – це еліта, один з найкращих і потужніших військових підрозділів, а також один з найбільш утаємничених.



"Українська правда" зібрала всю відому на даний момент інформацію про інцидент, та розпитала про самого Максима Шаповала.

Про вибухівку

Вибухівка була закладена під сидіння машини. За словами голови Київської поліції Андрія Крищенка, поки невідомо, чи було прикріплено пристрій ззовні, чи всередині авта. "Після експертизи буде встановлено, всередині або під днищем. Тип вибухівки і кількість (вибухової речовини – ред.) – буде пізніше встановлено", – сказав він.

За попередньою інформацією, яку вдалося отримати УП, для підриву автомобіля злочинці використали керований вибуховий пристрій потужністю від 500 до 1000 грам в тротиловому еквіваленті. Тіло Максима дуже пошкоджено, уламки автомобіля розлетілися на кілька десятків метрів.

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Внаслідок вибуху були травмовані ще двоє перехожих. 27-річна жінка отримала осколкові поранення ніг, а чоловік, 1946 року народження, – осколкове поранення підборіддя. Обоє потерпілих отримали допомогу лікарів і відмовились від шпиталізації.

За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, теракт був виконаний потужними фахівцями. "Сила пристрою, який вибухнув о 8:14, була така, що на відстані більше 50 метрів на висоті 1 поверху були знайдені частини тіла загиблого", – зазначив Матіос.

Про машину

Шаповал жив неподалік від місця вибуху. Злощасний "Мерседес" є службовим автомобілем. Зазвичай Шаповал їздив у машині з водієм. Але цього ранку Максим був один.

Декілька співрозмовників УП у різних колах повідомили, що нещодавно машина була на СТО, де і могли закласти вибухівку. У ніч перед вибухом стояла на одному з підземних паркінгів. Ще один співрозмовник повідомив, що машина могла стояти вночі під будинком Максима. Не виключають, що вибухівка могла бути закладена саме тоді.

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Журналістка СТБ Альона Лунькова у своєму ФБ без посилання на джерела написала, що вибухівку також могли закласти перед будівлею Генштабу. Однак джерела УП у правоохоронних органах спростували цю інформацію. Матіос на брифінгу заявив, що "це повна нісенітниця".

Друзі і колеги про Шаповала

Колеги Шаповала називають його одним з найсильніших розвідників країни.

За словами близьких людей, він був комунікабельним, дуже легким у спілкуванні, чуйним. Колеги його поважали.

"Протягом усього особливого періоду з 2014 року він успішно керував частиною. Найскладніші для України часи випали саме на період його керівництва", – зазначив співрозмовник.

Як на брифінгу розповів Анатолій Матіос, Шаповал був командиром 1-ої групи спецназу, який звільняв Донецький аеропорт. "Це і є перший український кіборг. Тільки після нього почали заходити підрозділи спецполків призначення третій і восьмий. А першу групу вів, і зачистку Донецького аеропорту в 2014 році проводив він. Це бойовий офіцер з унікальними знаннями і унікальною любов'ю до Батьківщини", – заявив Матіос.

У Шаповала залишилась сім'я і двоє маленьких дітей. На початку липня він мав відсвяткувати свій 39-й день народження.

Про версії

За інформацією співрозмовників у структурах, Шаповал керував спецпідрозділом, який брав участь у бойових діях на Донбасі, в тому числі в операціях на окупованих територіях, тобто в тилу у ворога. "Його підлеглі брали участь на усіх відповідальних ділянках", – додав співрозмовник.

Саме з професійною розвіддіяльністю Шаповала пов'язують убивство.

Колеги вважають, що день теракту був обраний не випадково. У суботу, 1 липня у військовій частині планувалося велике святкування з нагоди річниці створення в/ч. Цей день традиційно відзначається у перші вихідні перед 4 липня – днем підписання наказу. Колеги вважають, що мета теракту – помста Шаповалу та залякування його колег.

"Це помста. І за цим напевно стоїть та сторона. Хто? Ватажки ОРДЛО? Напевно, маріонетки не спроможні на таку зухвалість. Швидше за все, йдеться про їхніх керівників", – сказав співрозмовник.

"Це можуть бути "отвєтки" за "моторол" і інших", – сказав інший співрозмовник УП у правоохоронних органах.

Російський слід вважають основною версією і при розслідуванні двох схожих зухвалих убивств.

31 березня 2017 року за тим самим сценарієм у Маріуполі підірвали машину співробітника СБУ полковника Олександра Хараберюша. Він загинув на місці. Хараберюша вважали одним з найбільш ефективних українських контррозвідників за весь час воєнного конфлікту з РФ. За оцінками ЗМІ, на його рахунку понад 80 російських агентів і терористів.

Так само вибухівка була підкладена під авто одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета 20 липня 2016 року.

Про справу Вороненкова

У військовій частині, якою керував Максим Шаповал, серед іншого займалися охороною екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

"Охоронець Вороненкова, який убив кілера, був з бойових розвідників і декілька разів служив в АТО", – сказав УП співрозмовник, однак він наполягає, що це навряд може бути пов'язано з убивством Шаповала.

Цікава деталь

Цікавим є той факт, що на одному з російських сайтів саме цього дня з'явився тенденційний матеріал про Вороненкова та військову частину, яку очолював Шаповал.

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26 червня СБУ відзвітувало, що спецслужби запобігли нападу на офіс "Батьківщини" в Києві, який планували спецслужби Росії. Але українські спецслужби не змогли попередити зухвале вбивство одного з найкращих українських розвідників.

Оксана Коваленко, УП

P.S. Прощання з Максимом Шаповалом відбудеться у п'ятницю 30 червня з 10 по 12 годину в будинку офіцерів.