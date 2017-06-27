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МВС: полковнику ГУР підклали вибухівку

Вівторок, 27 червня 2017, 13:29
МВС: полковнику ГУР підклали вибухівку
Радіо Свобода

Правоохоронці вважають, що автомобіль чиновника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала вибухнув через закладений вибуховий пристрій.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на місці вибуху сказав:

"По тій картині злочину, яка є на даний час, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій. Який пристрій, якої потужності – саморобний чи стаціонарний, буде встановлено після того, як будуть проведені зараз первині слідчі дії на місці злочину".

У свою чергу, керівник поліції Київської області Андрій Крищенко сказав: "Вибухівка була закладена знизу автомобіля. Після експертизи буде встановлено, всередині або під днищем. Тип вибухівки і кількість (вибухової речовини – ред.) – буде пізніше встановлено".

"Зафіксовано один вибух. Можливо, додатковий пролунав трохи пізніше – після вивчення ми вже зможемо розділити", – додав він, відповідаючи на запитання журналістів.

Крищенко зазначив, що тіло дуже ушкоджено вибухом, уламки автомобіля сильно розлетілися.

Кореспондент каналу "112 Україна" станом на 13:25 повідомила, що за майже 5 годин після вибуху з місця події забрали останки загиблого.

Як відомо, близько 8:15 у вівторок, 27 червня, на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес" – від сильного вибуху водій загинув.  

Загиблий виявився одним із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.

За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт.

Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.

Олена Рощенко, УП, доповнено о 13:59

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствотерактМіноборонирозвідка
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