СБУ: Спецслужби РФ планували напад на офіс "Батьківщини"

Служба безпеки України запобігла нападу на офіс ВО "Батьківщини" в Києві, який планували спецслужби Росії.



Про це на брифінгу в понеділок у Києві заявив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко, передає "Інтерфакс-Україна".



"СБУ отримала оперативну інформацію про наміри спецслужб РФ створити в Україні штучні умови для широкомасштабних акцій протесту. З цією метою особам, які ховаються на території РФ від українського правосуддя, була поставлена ​​задача організувати напад з використанням вибухових пристроїв... на офіс Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" в Києві", – розповів він.



Він підкреслив, що задум іноземної спецслужби полягав у тому, щоб "посварити вітчизняних політиків з державною владою і на основі штучно створеного інциденту спровокувати акції протесту під час святкування Дня Конституції України".



Кононенко розповів, що про отримання оперативної інформації був проінформований глава держави і керівники ВО "Батьківщина".



"26 червня о 04.30 зловмисники були затримані на місці вчинення злочину "на гарячому" при спробі закидати офіс ВО" Батьківщина "пляшками із запальною сумішшю", – повідомив начальник департаменту.





За словами Кононенка, затримано трьох осіб, всі вони "жителі одного із західних регіонів країни, прибули в столицю спеціально скоїти цей злочин і вже сьогодні вранці мали повернутися".

Начальник департаменту підкреслив, що за вчинення таких дій зловмисники мали отримати грошову винагороду від осіб, які переховуються на території Росії.



Він також поінформував, що двоє з трьох фігурантів були причетні до організації блокування траси "Київ-Рава-Руська" в березні поточного року, а третій був причетний до організації протестів 10 травня в Рівному.



Крім того, Кононенко додав, що в ході затримання у зловмисників було вилучено телефони з листуванням з особами, які перебувають на території РФ, в яких чітко розписані вказівки і суми винагороди.



Відповідаючи на запитання про те, з ким листувалися ці люди, представник СБУ сказав: "З Миколою Дульським (лідер української праворадикальної організації "Наждак" Микола Дульський ред.)".