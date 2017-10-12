"Ми називаємо себе лівими націоналістами". Кого затримала СБУ у Львові

Сегодня утром, 12 октября, сотрудники львовской Службы безопасности задержали шестерых активистов движения "Автономний Опiр".

Силовики назвали Максима Осадчука, Дениса Мацолу, Ярину Волошину, Антона Парамбуля, Катерину Бенюк и Ростислава Сукача группировкой, которая "на замовлення представників країни-агресора влаштовувала провокаційні акції у Львові".

"Прикриваючись соціальними гаслами, брали участь в акціях протесту, замовлених кремлівськими пропагандистами", – отчиталась СБУ.

По сути, Служба безопасности обвинила организацию в госизмене, призывах к свержению государственного строя и посягательстве на территориальную целостность (часть 2 статьи 109 и часть 2 статьи 110 ККУ).

В качестве вещественных доказательств сотрудники СБУ изъяли несколько ножей, газовых баллончиков и компьютеры, находившихся в квартире, где жили активисты.

"Мы называем себя левыми националистами. Звучит странно, правда? У кого в нашей стране вообще в голове может уложиться, что "леваки" могут быть националистами?" – примерно так один из лидеров движения Максим Осадчук рассказывал автору в частной беседе о том, как сегодня себя позиционирует "Автономний Опiр".

Осадчук родился в Крыму, активно участвовал в симферопольском Евромайдане и в противостоянии с пророссийскими активистами во время "русской весны". Задолго до тех событий он участвовал в левом движении на полуострове, даже одно время состоял в молодежном крыле коммунистической партии. Но к моменту, когда начался Майдан, вышел из всех движений, дискредитировавших себя сотрудничеством с Россией.

После аннексии полуострова Максим отправился воевать на Донбасс в составе батальона "Айдар" и взял там себе позывной "Историк". В это время его друга и коллегу по анархистскому движению, сторонника "АО" Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму.

Российский суд отправил Кольченко за решетку на 10 лет по статье "терроризм" – якобы за то, что тот в составе "Правого сектора" планировал вместе с кинорежиссером Олегом Сенцовым подорвать несколько объектов в Крыму.В 2015-м Осадчук вышел на дембель и вместе с крымскими друзьями переехал во Львов, чтобы развивать движение.

Молодежная организация "АО" возникла в 2009 году (тогда она называлась "Захiдний автономний опiр") под руководством "свободовца" Юрия Михальчишина. В то время она еще позиционировала себя как правое движение.

Но вскоре после того, как Михальчишин в 2012 году стал депутатом ВР от "Свободы", "Автономний опiр" стал существовать автономно от него. "Свобода" превратилась во врага движения, а активисты стали причислять себя к "левым националистам".

"АО" начал выступать за революционный социализм, антиглобализацию, освободительный национализм и против капитализма, империализма и авторитарного управления. Активисты организовывали "Марш воли", посвященный лидеру Революционной повстанческой армии, анархисту Нестору Махно, альтернативный марш "Воля народам! Воля людинi!" в честь воинов УПА, альтернативный "первомай" и другие публичные события.

В числе прочего "АО" активно выступал против незаконных застроек и уничтожения исторических зданий во Львове. Например, 10 января 2014-го застройщик начал сносить "Народну лічницю" Андрея Шептицкого, а на следующий день активисты вместе с жителями снесли забор вокруг стройки. Спустя несколько дней на них напали неизвестные, которых связывают с депутатами от "Свободы".

У "Автономного Опору" есть свой "бойцовский клуб", центр спорта "Цитадель", где активисты тренируются, в том числе, для борьбы со своими оппонентами. 6 ноября 2016 года, в день, когда организация планировала провести "Марш Воли", на центр напали представители ультраправых движений (среди участников называли "Азов", "С14" и "Правый сектор"), произошла драка.

К слову, Львовская городская администрация через суд запретила "АО" проводить марш, но разрешила "Азову" и "Правому сектору" провести свое вече, запланированное в том же месте, что и марш "АО".

В этом году 14 октября "Автономний Опiр" собирался провести традиционный альтернативный марш, посвященный УПА.

Екатерина Сергацкова, специально для УП