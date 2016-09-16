В АП назвали прізвища міністрів, які опинилися під загрозою відставки

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 12:48

На стратегічних нарадах в Адміністрації президента не піднімається питання про заміну міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, однак під загрозою відставки є два міністри.

Про це УП повідомили кілька джерел як в АП, так і в оточенні президента.

"Я особисто не знаю, звідки пішла історія по Авакову. Нам цього не треба", - сказав один зі співрозмовників в АП.

Водночас джерела зазначають, що в Кабміні можуть статися деякі нові кадрові рішення.

"Наразі всі на своїх місцях. Можуть виникнути запитання до Данилюка (міністр фінансів – УП). Заявами по стипендіях він підставив, подивимося, як підуть справи з бюджетом. Так само може бути і по Насалику (міністр енергетики – УП) - подивимося, що буде з опалювальним сезоном, як ввійдемо в зиму. По виборах на своєму окрузі він підставив", - сказав інший співрозмовник з оточення президента.

Раніше секретар РНБО Турчинов назвав проросійською провокацією чутки про його можливе призначення міністром внутрішніх справ замість Авакова.

Нещодавно Аваков став фігурантом скандалу довкола телеканалу "Інтер": співголова фракції "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул заявив, що нападники на "Інтер" отримали по 200 доларів, а організували все керівники "Народного фронту" Аваков, Турчинов і Яценюк.

Крім того, претензії до Авакова має ГО "Центр протидії корупції", ящо домоглася порушення справи проти Авакова, звинувачуючи його в корупцію. Однак в ГПУ заявляють, що справа не має перспектив і була порушена лише через те, що так процесуально вимагає законодавство. 

У четвер у Харкові було проведено 120 обшуків у справі проти мера міста Кернеса щодо розкрадання землі. Кернес звинуватив Авакова у замовленні цієї справи проти нього.

Роман Кравець, УП 

Теми: Аваков
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Коментарі — 2
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IP: 93.75.42.---formalin16.09.2016 14:45
По-перше, з якої це речі АП нахабно висловлює претензії до членів уряду через голову прем'єра? Хоча компетентність обох зазначених осіб дійсно сумнівна... По-друге, НЕ МЕНШ ОДІОЗНОЮ ПОСТАТТЮ Є КУБІВ. Він раніше доклав руку до НБУ, а зараз дробить Нафтогазом незаконно... Але - рука порохова, і тому тут тиша...
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IP: 178.150.152.---TKorolkov16.09.2016 13:31
" В ГПУ заявляют, что дело не имеет перспектив и было возбуждено лишь потому, что так процессуально требует закон"
ГПУ как всегда заявляет не совсем правду.
Действительно по действующему УПК любое уведомление о совершении уголовного правонарушения вноситься в Единый реестр досудебных расследований , однако в соответствии со ст. 383 УК Украины заведомо неправдивое сообщение о преступлении наказывается лишением свободы до 5 лет.
Если возбужденное в отношении Авакова уголовное дело не
имеет перспектив, то к уголовной ответственности должно быть
привлечено лицо из Центра противодейстия коррупции. Вот так
говорит Закон.
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