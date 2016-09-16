В АП назвали прізвища міністрів, які опинилися під загрозою відставки

На стратегічних нарадах в Адміністрації президента не піднімається питання про заміну міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, однак під загрозою відставки є два міністри.

Про це УП повідомили кілька джерел як в АП, так і в оточенні президента.

"Я особисто не знаю, звідки пішла історія по Авакову. Нам цього не треба", - сказав один зі співрозмовників в АП.

Водночас джерела зазначають, що в Кабміні можуть статися деякі нові кадрові рішення.

"Наразі всі на своїх місцях. Можуть виникнути запитання до Данилюка (міністр фінансів – УП). Заявами по стипендіях він підставив, подивимося, як підуть справи з бюджетом. Так само може бути і по Насалику (міністр енергетики – УП) - подивимося, що буде з опалювальним сезоном, як ввійдемо в зиму. По виборах на своєму окрузі він підставив", - сказав інший співрозмовник з оточення президента.

Раніше секретар РНБО Турчинов назвав проросійською провокацією чутки про його можливе призначення міністром внутрішніх справ замість Авакова.

Нещодавно Аваков став фігурантом скандалу довкола телеканалу "Інтер": співголова фракції "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул заявив, що нападники на "Інтер" отримали по 200 доларів, а організували все керівники "Народного фронту" Аваков, Турчинов і Яценюк.

Крім того, претензії до Авакова має ГО "Центр протидії корупції", ящо домоглася порушення справи проти Авакова, звинувачуючи його в корупцію. Однак в ГПУ заявляють, що справа не має перспектив і була порушена лише через те, що так процесуально вимагає законодавство.

У четвер у Харкові було проведено 120 обшуків у справі проти мера міста Кернеса щодо розкрадання землі. Кернес звинуватив Авакова у замовленні цієї справи проти нього.

Роман Кравець, УП