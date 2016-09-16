У НАБУ вже є висновки експертиз щодо "чорної бухгалтерії" ПР

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 13:26

Національне антикорупційне бюро отримало результати почеркознавчих експертиз у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів і підготувало низку підозр.

Про це журналістам сказав директор бюро Артем Ситник, передають "Українські новини".

"Зараз уже готується низка підозр у цій справі. Проведено ідентифікацію почерків, і, в принципі, ми вже почнемо приймати окремі процесуальні рішення щодо окремих осіб", – заявив він.

При цьому Ситник зазначив, що розслідування цього провадження тісно пов'язане з розслідуваннями, які проводяться департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

Зокрема, йдеться про розслідування проти суддів Конституційного Суду, що виносили рішення про скасування Конституції-2004 в 2010 році в інтересах колишнього президента Віктора Януковича.

Як відомо, 31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були Євген Геллер (у минулому скликанні входив у фракцію ПР, у парламенті нинішнього скликання – у депутатській групі "Відродження") і екс-нардеп Віталій Калюжний.

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Теми: Партія регіонів НАБУ Ситник КС
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