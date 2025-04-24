ЄСПЛ встановив, що ексглаву НАБУ Ситника судили з порушеннями

Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що українські суди порушили право на справедливий судовий розгляд екскерівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, коли розглядали стосовно нього справу про корупцію.

Джерело: про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Суду

Деталі: Справа стосувалась провадження, порушеного проти Ситника за отримання неправомірної вигоди, а саме незадекларованій оплаті його відпочинку на Рівненщині.

Реклама:

У грудні 2019 року тодішнього директора НАБУ визнали винним і зобовʼязали сплатити штраф, а його ім'я на невизначений термін внесли до публічного реєстру корупціонерів.

Судді ЄСПЛ одноголосно встановили порушення пункту 1 статті 6 (право на справедливий судовий розгляд), статті 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя ) та статті 18 (обмеження на використання обмеження прав) Європейської конвенції з прав людини.

У рішенні Суду вказали на те, що українські суди покладались "на суперечливі свідчення однієї особи про відпустку та пов'язані з нею витрати", при цьому не взявши до уваги аргументи захисту та покази його свідків.

РЕКЛАМА:

"Також не були розглянуті його занепокоєння щодо неупередженості судді суду першої інстанції, який приймав рішення у справі", – додали у пресслужбі ЄСПЛ.

Судді у справі також вирішили, що провадження проти Ситника мало особистий характер, а його включення до реєстру корупціонерів "продовжує і надалі кидати тінь на його репутацію та підривати його професійний авторитет".

Нагадаємо, минулого місяця Європейський суд з прав людини частково задовольнив позов українських активістів-правозахисників Максима Буткевича та Євгенії Закревської щодо подій 2012-2013 років, коли режим Віктора Януковича перешкоджав акціям протесту під Генпрокуратурою.