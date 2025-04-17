Ситника звільнили з АОЗ: Жумаділов каже – через скорочення штату

Директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов звільнив екскерівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника з посади свого заступника.

Джерело: Центр протидії корупції з посиланням на відповідь АОЗ на запит ЦПК

Деталі: "Ситник Артем Сергійович звільнений із посади 10.04.2025, у зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України (наказ від 14.03.2025р. No159-К)", — зазначив Жумаділов у відповіді.

Реклама:

На думку ЦПК, згадані кадрові зміни в АОЗ можуть зруйнувати систему внутрішнього взаємоконтролю, яка допомагала Агенції купувати зброю напряму у виробників або постачальників першої ланки, без так званих "прокладок".

Дослівно ЦПК: "Звільнення Артема Ситника — ще один крок, яким міністр оборони Рустем Умєров та Арсен Жумаділов забезепечують зручний та лояльний контроль над агенцією зі сторони міністерства. Тобто фактично перетворюють незалежну агенцію на департамент Міноборони, як це відбувалося до реформи зі створення АОЗ. Закупівля зброї через незалежну агенцію – один зі стандартів НАТО, якого дотримуються всі розвинені країни".