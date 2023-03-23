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Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 23:45

Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке під час візиту до Кишинева в четвер оголосив про виділення першого траншу програми підтримки Молдови на 100 мільйонів євро в розмірі 25 мільйонів євро.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агенцію IPN.

Про виділення коштів румунський прем’єр оголосив за підсумками переговорів з президенткою Молдови Маєю Санду.

Чуке заявив, що уряд Румунії підтверджує свою безумовну підтримку Молдові на її європейському шляху, а також у зміцненні економіки та підтримці стабільності і безпеки перед обличчям викликів у регіоні.

"Румунія завжди буде підтримувати Республіку Молдова, незалежно від того, наскільки складними є питання безпеки в регіоні", – заявив прем'єр Румунії.

Програма технічної та фінансової допомоги на 100 мільйонів євро вперше була погоджена між Румунією і Молдовою ще у 2010 році, та через економічну кризу й проблеми з корупцією в Молдові втілення програми відкладалось.

Міжурядову угоду про імплементацію програми було підписано лише в січні 2022 року, а у квітні того ж року її схвалив парламент Румунії.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в четвер президент Румунії Клаус Йоганніс, що бере участь у засіданні Європейської ради, оголосив, що Молдова отримає додаткову допомогу від Європейського Союзу. За даними ЗМІ, ЄС планує придбати Молдові радар для моніторингу повітряного простору.

Теми: РумуніяМолдоваГройсман
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