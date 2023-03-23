Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові

"Європейська правда"Четвер, 23 березня 2023, 22:45

Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке під час візиту до Кишинева в четвер оголосив про виділення першого траншу програми підтримки Молдови на 100 мільйонів євро в розмірі 25 мільйонів євро.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агенцію IPN.

Про виділення коштів румунський прем’єр оголосив за підсумками переговорів з президенткою Молдови Маєю Санду.

Реклама:

Чуке заявив, що уряд Румунії підтверджує свою безумовну підтримку Молдові на її європейському шляху, а також у зміцненні економіки та підтримці стабільності і безпеки перед обличчям викликів у регіоні.

"Румунія завжди буде підтримувати Республіку Молдова, незалежно від того, наскільки складними є питання безпеки в регіоні", – заявив прем'єр Румунії.

Програма технічної та фінансової допомоги на 100 мільйонів євро вперше була погоджена між Румунією і Молдовою ще у 2010 році, та через економічну кризу й проблеми з корупцією в Молдові втілення програми відкладалось.

ВІДЕО ДНЯ

Міжурядову угоду про імплементацію програми було підписано лише в січні 2022 року, а у квітні того ж року її схвалив парламент Румунії.

Раніше в четвер президент Румунії Клаус Йоганніс, що бере участь у засіданні Європейської ради, оголосив, що Молдова отримає додаткову допомогу від Європейського Союзу. За даними ЗМІ, ЄС планує придбати Молдові радар для моніторингу повітряного простору.

Теми: РумуніяМолдоваГройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Румунія
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
У Румунії назвали останню перешкоду для навчання українських пілотів на F-16
На заправці в Румунії сталися потужні вибухи: загинула людина, десятки потерпілих
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: