У посольстві РФ у Києві голосують під наглядом анонімних "спостерігачів"

00
0
Неділя, 18 вересня 2016, 09:56

На виборчій дільниці в будівлі посольства РФ в Києві на виборах до Держдуми РФ станом на 9:00 неділі проголосувало близько 20 осіб, включаючи співробітників посольства.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" представник російського громадського руху "Наблюдатель", представник ЗМІ "Молния" (холдинг Rambler&Co) Степан Стродін.

За його словами, на території виборчої дільниці присутні двоє спостерігачів, які відмовилися представитися на його прохання і не мають будь-яких розпізнавальних знаків приналежності до будь-яких організацій.

Тродін розповів, що ситуація всередині будівлі посольства спокійна, проте на територію посольства не дозволяють проходити з будь-якою аудіо- та відеотехнікою, включаючи мобільні телефони.

"Ситуація біля будівлі не змінилася: територію охороняє величезна кількість правоохоронців, поряд також зібралися представники численних ЗМІ. При цьому протестувальників проти проведення виборів біля будівлі посольства немає", - повідомляє агентство.

Як повідомлялося, виборча дільниця на виборах до російського парламенту відкрилася в будівлі посольства о 8:00 за київським часом.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У диппредставництвах РФ в Україні відкрилися виборчі дільниці
У центрі Нью-Йорка прогримів вибух, є постраждалі
Президенти України і Латвії обговорять повернення конфіскованих 50 млн євро
Усик переміг Гловацьки і став чемпіоном
Усі новини
Львівський форум

Форум видавців оголосив 23 найкращі книжки року

#небийдитину

Новий флешмоб проти насильства шириться на Facebook