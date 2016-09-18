У посольстві РФ у Києві голосують під наглядом анонімних "спостерігачів"

На виборчій дільниці в будівлі посольства РФ в Києві на виборах до Держдуми РФ станом на 9:00 неділі проголосувало близько 20 осіб, включаючи співробітників посольства.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" представник російського громадського руху "Наблюдатель", представник ЗМІ "Молния" (холдинг Rambler&Co) Степан Стродін.

За його словами, на території виборчої дільниці присутні двоє спостерігачів, які відмовилися представитися на його прохання і не мають будь-яких розпізнавальних знаків приналежності до будь-яких організацій.

Тродін розповів, що ситуація всередині будівлі посольства спокійна, проте на територію посольства не дозволяють проходити з будь-якою аудіо- та відеотехнікою, включаючи мобільні телефони.

"Ситуація біля будівлі не змінилася: територію охороняє величезна кількість правоохоронців, поряд також зібралися представники численних ЗМІ. При цьому протестувальників проти проведення виборів біля будівлі посольства немає", - повідомляє агентство.

Як повідомлялося, виборча дільниця на виборах до російського парламенту відкрилася в будівлі посольства о 8:00 за київським часом.