"Свободівці" пошкодили паркан біля посольства РФ у Києві

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Неділя, 18 вересня 2016, 11:54

Біля посольства України в РФ сталися сутички між протестувальниками проти проведення виборів до Держдуми РФ у посольстві в Києві та правоохоронцями.

Як повідомляє канал "112 Україна", правоохоронці затримали депутата Київради від "Свободи" Володимира Назаренка, після чого виник конфлікт між протестувальниками й поліцією.

Як повідомляє канал, "свободівця" затримали через те, що він зайшов на територію посольства РФ. Однак його соратники кажуть, що його відтягли туди силою.

 
Фото зі сторінки C14 news

Як видно з трансляції, після затримання Назаренка активісти пошкодили загороджувальну сітку біля посольства.

Серед активних протестувальників проти проведення виборів до Держдуми РФ у посольстві РФ в Києві – депутат Київради, екс-нардеп від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко.

В даний час протестувальники надалі блокують вхід до дільниці.

Біля посольства зібралося близько 300 правоохоронців.

Одного з громадян РФ протестувальники не пускали до дільниці, але він зайшов і вийшов через інший вхід, повідомляє канал.

Пізніше протестувальники після словесної перепалки побили громадянина Росії, який намагався пройти проголосувати

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", близько десяти активістів намагалися загородити прохід до входу в будівлю посольства РФ у Києві.

Один з активістів загородив вхід на територію посольства. Його вивели за огорожу.

Після цього активісти на чолі з депутатом Київської міськради, колишнім народним депутатом-"свободівцем" Ігорем Мірошниченком почали розхитувати огорожу. Правоохоронці відтіснили протестувальників, загороджувальна сітка пошкоджена.

За повідомленням агентства, пізніше один з бажаючих проголосувати на виборах в Державну Думу РФ не зміг потрапити на територію виборчої дільниці.

Він вступив у словесну перепалку з тими, хто блокував вхід до будівлі, після чого словесна перепалка переросла в фізичне протистояння. Один з активістів вдарив виборця і зав'язалася бійка.

Правоохоронці відразу ж втрутилися і розняли учасників конфлікту. В результаті бійки ніхто не постраждав.

Незабаром учасники мітингу наздогнали громадянина РФ, який хотів проголосувати, і намагалися виштовхнути його на проїжджу частину.

На даний момент правоохоронці утримують одного з найбільш активних протестувальників.

До посольства прийшли кілька активістів. Вони тримають плакати, що висловлюють протест проти Росії і виборів до Держдуми, а також плакат "18 вересня ми всі - кримські татари". Крім того, вони принесли шибеницю з підвішеним манекеном у тюремній робі.

Новоприбулі активісти поводяться не агресивно.

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