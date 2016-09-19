У покупці квартири Лещенка є адмінпорушення – НАБУ

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Понеділок, 19 вересня 2016, 12:42

У покупці квартири народним депутатом Сергієм Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення.

Про це на брифінгу в понеділок заявив керівник НАБУ Артем Ситник.

За його словами, це порушення полягає у взятті безвідсоткої позики в керівника УП Олени Притули.

"Ця сума надається взагалі без відсотків, тому в цьому порушення. Не в самій сумі", – зазначив Ситник.

Ситник також процитував норму закону, згідно з якою "подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надаються безкоштовно, або за ціною, нижчою за мінімальну ринкову".

Він уточнив, що безвідсотковий договір з Притулою був укладений 31 серпня 2016 року на 10 років.

"Враховуючи, що на кредитному ринку України відсутня реальна можливість для отримання безпроцентних кредитів, а найнижчим орієнтиром для кредитних ставок є облікова ставка НБУ в 15%, існують ознаки можливості отримання народним депутатом Лещенком вигоди у вигляді безпроцентної позики, що не є загальнодоступною послугою", – пояснив він.

"Орієнтовна сума вигоди складає 188 тисяч у 2016 року, якщо рахувати за ставкою НБУ, і 565 тисяч гривень у кожному наступному році за умови зберігання облікової ставки у 15%, хоча не виключається, що вона може бути збільшена", – додав Ситник.

Ще одним порушенням Лещенка Ситник назвав той факт, що депутат не вніс у декларацію свою матір, яка прописана за однією адресою з ним.

"Крім того встановлено, що Лещенко подавав декларації, як народний депутат в 2014-15 році і вказував в декларації про майно своїм місцем проживання місто Київ , вулицю Турівську. Причому будь-яких членів сім'ї, які живуть за цією адресою в декларацію не включені, в той же час є депозитні рахунки, якими оперувала його мати, яка теж прописана за цією адресою. При такій ситуації, цього члена сім'ї потрібно було вносити в декларацію і декларувати ці депозити, які записані на її ім'я", – сказав Ситник.

"Це порушення вимог фінансового контролю", – додав він.

Коментуючи вартість квартири, яку називали нижчою за ринкову, Ситник сказав, що порушень у цьому немає.

"Це була знижка ріелтора. Запитання до ціни немає, такою була ціна на той час. Була акційна пропозиція, якою скористався Лещенко", – сказав Ситник.

Водночас він наголосив, що адмінпорушення є компетенцією не НАБУ, а НАЗК. Також він додав, що Лещенкові загрожує лише штраф.

Він також розповів про джерела отримання Лещенком 7 млн 550 тисяч гривень для купівлі квартири:

3 млн 770 тисяч гривень дала керівник "Української правди" Олена Притула;

77 тисяч доларів (1 млн 998 тисяч грн) було знято з депозитів, оформлених на ім'я матері Лещенка Тетяни Яківни;

150 тисяч грн дала цивільна дружина Лещенка Анастасія Топольська;

1 млн 780 тисяч грн склали особисті заощадження Лещенка.

За словами Ситника, джерела походження цих коштів були перевірені, у них не було виявлено порушень.

Також Ситник дав зрозуміти, що НАБУ перевірить і квартиру депутата від БПП Світлани Заліщук, яку вона купила у серпні 2014 року і невірно вказала це у своїй декларації.

"Перевірка декларацій проводиться постійно в тому числі топ-чиновників. Дуже багато декларацій перевірено по суддях. Я неодноразово зазначав, що багато суддів не пройшло переатестацію, тому що ми передавали матеріали. Тому знаючи про цей резонанс, який набула і ця подія, я думаю, що ми надамо оцінку і цій події", – зазначив Ситник, відповідаючи на запитання про Заліщук.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: Лещенко корупція НАБУ Ситник
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Коментарі — 2
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IP: 68.105.24.---Tetyana Pikuleva19.09.2016 13:58
Надання безпроцентного кредиту своїм кращим працівникам поширена і на Заході. Як правило, звичайним РОБІТНИКАМ, хто відробив на данному підприємстві понад 2 роки, КМІТЛИВИЙ господар давав 5 тис. дол. Для середньої і вищої категорії працівників дана сума зростала багатократно. Це є елементарна практика утримання хороших спеціалістів від переходу їх до конкуруючих компаній, ітд. На жаль видно, що "права" приватної власності в Україні , як такі, лишаються "лише на папері".
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko19.09.2016 13:03
на Сытника жалко было смотреть)
И кроме беспроцентного кредита, что уже считается коррупцией, еще была названа статья 172(6). Порушення вимог фінансового контролю - ее куда потеряли?)
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