Гройсман виступив за скасування "закону Савченко"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за скасування чи зміну "закону Савченко".

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Я вважаю, що закон, який був поданий в український парламент, який спростив відповідальність злочинців (...) дав можливість десяткам тисяч злочинців вийти сьогодні на свободу (...) в своїй більшості ці люди звільнені за "законом Савченко". Цих людей випускають, і вони (знову) починають вбивати, грабувати і ґвалтувати тощо", - заявив Гройсман.

За його словами, уряд найближчим часом ініціює скасування "закону Савченко" або його зміну.

Також Кабмін має намір ініціювати виділення 330 млн гривень на підвищення зарплат співробітникам карного розшуку.

Як відомо, перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян нещодавно заявив, що 34 тисячі ув'язнених підлягають звільненню у 2016 році, відповідно до закону "Про вдосконалення порядку зарахування судом попереднього ув'язнення в строк покарання", більше відомого як "закон Савченко".

"Закон Савченко" президент Порошенко затвердив 23 грудня 2015 року.

Він, зокрема, передбачає зарахування одного дня попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

Українська правда