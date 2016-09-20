Прокуратура Криму порушила справу через вибори в Держдуму

Прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження через вибори в Держдуму

Про це сказано у повідомленні на сайті прокуратури АР Крим.

За фактом виборів прокуратурою АР Крим порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

У прокуратурі нагадали, що низка країн та міжнародних організацій заявили про невизнання результатів цих виборів в Криму. Про невизнання результатів в тій чи іншій формі заявили ПАРЄ, США, Естонія, Литва, Румунія, Швеція, Данія, Канада, Німеччина.

Українська правда