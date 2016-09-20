Прокуратура Криму порушила справу через вибори в Держдуму

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Вівторок, 20 вересня 2016, 16:39

Прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження через вибори в Держдуму

Про це сказано у повідомленні на сайті прокуратури АР Крим.

За фактом виборів прокуратурою АР Крим порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

У прокуратурі нагадали, що низка країн та міжнародних організацій заявили про невизнання результатів цих виборів в Криму. Про невизнання результатів в тій чи іншій формі заявили ПАРЄ, США, Естонія, Литва, Румунія, Швеція, Данія, Канада, Німеччина.

Українська правда

Теми: Крим Держдума
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Коментарі — 1
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IP: 93.73.27.---Gonta_2020.09.2016 18:23
Тепер треба, що під провадженням за фактом з'явилися конкретні прізвища, а їх має бути чимало: Путін, російський уряд, всі члени ЦВК та кримських територіальних комісій, кандидати в депутати, що балотувалися в Криму та їхні довірені особи, кримські виборці, які прийняли участь в голосуванні.
Шкода, що наші ГПУ і МЗС заздалегідь не роз'яснили в максимально дохідливий спосіб подібну кримінальну перспективу всім переліченим особам.
На відміну від Путіна та його оточення, для багатьох пересічних фігурантів справи це могло б стати неприємним одкровенням, і антирекорд по явці на голосування міг би бути ще переконливішим.
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