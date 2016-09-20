Прокуратура Крыма возбудила дело из-за выборов в Госдуму
Прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство по факту выборов в Госдуму.
Об этом сказано в сообщении на сайте прокуратуры АР Крым.
По факту выборов прокуратурой АР Крым возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
В прокуратуре напомнили, что ряд стран и международных организаций заявили о непризнании результатов этих выборов в Крыму. О непризнании результатов в той или иной форме заявили ПАСЕ, США, Эстония, Литва, Румыния, Швеция, Дания, Канада, Германия.
Украинская правда
Шкода, що наші ГПУ і МЗС заздалегідь не роз'яснили в максимально дохідливий спосіб подібну кримінальну перспективу всім переліченим особам.
На відміну від Путіна та його оточення, для багатьох пересічних фігурантів справи це могло б стати неприємним одкровенням, і антирекорд по явці на голосування міг би бути ще переконливішим.