Прокуратура Крыма возбудила дело из-за выборов в Госдуму

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Вторник, 20 сентября 2016, 16:39

Прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство по факту выборов в Госдуму.

Об этом сказано в сообщении на сайте прокуратуры АР Крым.

По факту выборов прокуратурой АР Крым возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

В прокуратуре напомнили, что ряд стран и международных организаций заявили о непризнании результатов этих выборов в Крыму. О непризнании результатов в той или иной форме заявили ПАСЕ, США, Эстония, Литва, Румыния, Швеция, Дания, Канада, Германия.

Украинская правда

Темы: Крым Госдума
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Комментарии — 1
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IP: 93.73.27.---Gonta_2020.09.2016 18:23
Тепер треба, що під провадженням за фактом з'явилися конкретні прізвища, а їх має бути чимало: Путін, російський уряд, всі члени ЦВК та кримських територіальних комісій, кандидати в депутати, що балотувалися в Криму та їхні довірені особи, кримські виборці, які прийняли участь в голосуванні.
Шкода, що наші ГПУ і МЗС заздалегідь не роз'яснили в максимально дохідливий спосіб подібну кримінальну перспективу всім переліченим особам.
На відміну від Путіна та його оточення, для багатьох пересічних фігурантів справи це могло б стати неприємним одкровенням, і антирекорд по явці на голосування міг би бути ще переконливішим.
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