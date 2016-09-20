Прокуратура Крыма возбудила дело из-за выборов в Госдуму

Прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство по факту выборов в Госдуму.

Об этом сказано в сообщении на сайте прокуратуры АР Крым.

По факту выборов прокуратурой АР Крым возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

В прокуратуре напомнили, что ряд стран и международных организаций заявили о непризнании результатов этих выборов в Крыму. О непризнании результатов в той или иной форме заявили ПАСЕ, США, Эстония, Литва, Румыния, Швеция, Дания, Канада, Германия.

Украинская правда